Західні науковці закликали з обережністю тлумачити висновки китайських колег.

Китайські науковці з Центру контролю та профілактики захворювань вивчали зразки морепродуктів з ринку в Ухані ще на початку пандемії COVID-19, тобто у січні 2020 року.

Але результати досліджень оприлюднили у науковому журналі Nature лише зараз, після закликів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зазначається, що китайські науковці почали дослідження, коли стало відомо, що одні з перших COVID-інфікованих відвідували ринок в Ухані.

Загалом вони дослідили 1380 зразків, взятих з ринку морепродуктів і диких тварин. Для проби відібрали 923 зразки навколишнього середовища та 457 зразків від 18 видів тварин – безпритульних і акваріумних.

Відео дня

Вірус виявили у 73 зразках навколишнього середовища, але в жодному зі зразків тварин. Вчені припускають, що на морепродуктах міг зберігатися вірус, який заразив людей. "Віруси з ринку мали нуклеотидну ідентичність від 99,99% до 100% з людським ізолятом. SARS-CoV-2 був виявлений у зразку з навколишнього середовища", – йдеться у дослідженні.

При цьому китайські дослідники підкреслили, що цих висновків недостатньо, щоб стверджувати, що коронавірус виник внаслідок передачі від тварини до людини. Науковці зробили висновок, що походження COVID-19 залишається невизначеним.

Західні науковці закликали обережно тлумачити оприлюднені через три роки результати дослідження. Вони натякнули, що для встановлення джерела виникнення коронавірусу потрібні більш масштабні дослідження раньього періоду пандемії. "Якщо ми дізнаємося про точне походження коронавірусу, я підозрюю, що це стане відомо з нових досліджень випадків чи подій на початку пандемії", – заявив вірусолог Джессі Блум з онкологічного центру Фреда Гатчінсона у Сіетлі.

Походження коронавірусу

Науковці ВООЗ вже давно намагаються з'ясувати звідки взявся коронавірус. Організація навіть відправляла своїх фахівців у Китай, але це нічого не дало. У лютому керівництво ВООЗ визнало, що розслідування щодо походження коронавірусу зайшло в глухий кут і закликало Китай поділитися даними про хворобу, особливо стосовно початкових стадій її розповсюдження.

Вас також можуть зацікавити новини: