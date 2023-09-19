Для цього науковці провели масштабне дослідження

Нове дослідження показало, що фізичні вправи з 7 до 9 ранку можуть бути ключем до схуднення і контролю ваги.

До цього дані про оптимальний час для фізичної активності були суперечливі, а нове дослідження з'ясувало, що початок дня є найкращим часом для занять спортом для тих, хто хоче контролювати вагу, пише Independent.

У дослідженні взяли участь 5285 осіб, які були розділені на три групи, які займалися спортом в ранкові, денні та вечірні години.

Відео дня

Учасники ранкової групи (642 особи) були на 10-13 років старше двох інших груп. У цій групі також був найвищий відсоток жінок.

В ході дослідження вчені простежили сильний зв'язок між помірною і високою фізичною активністю і ожирінням у випробовуваних з ранкової групи. А в денних і вечірніх групах зв'язок був слабшим.

Люди, які дотримувались рекомендацій щодо фізичної активності – 150 хвилин середньої та високої фізичної активності – у ранковій групі мали нижчий індекс маси тіла та меншу талію, ніж учасники інших груп.

Крім того, люди з ранкової групи також повідомили, що дотримуються більш здорового харчування і споживають менше калорій в порівнянні з людьми, які тренувалися не вранці, а пізніше.

Також люди з ранкової групи проводили значно більше часу сидячи або лежачи, не рухаючись, ніж інші випробовувані. Але дослідники виявили, що, незважаючи на це, менший індекс маси тіла та розмір талії в ранковій групі зберігалися.

Доцент Університету Франкліна Пірса Тонгю Ма сказав:"Наше дослідження надало новий інструмент для вивчення щоденного режиму фізичної активності та вивчення її впливу на наслідки для здоров'я".

Клінічний психолог та співдиректор Центру громадського здоров'я медичної школи Університету Вірджинії Ребекка Круковскі зазначила, що це захоплююче дослідження узгоджується з поширеною порадою планувати тренування на ранок перед тим, як відволікатися на повсякденні обов'язки.

Боротьба з надмірною вагою

Науковці вже давно б'ють на сполох з приводу ожиріння серед жителів Землі. За їхніми прогнозами, через 12 років половина населення планети буде страждати від надмірної ваги. Фахівці настійно рекомендують людям займатися спортом і стежити за тим, що вони їдять.

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