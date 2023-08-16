Найбільше хворих на педикульоз знайшли серед представників однієї вікової групи, поділилися посіпаки путінського режиму.

Тимчасово окупований росіянами український Крим "атакували" воші - рівень захворюваності на педикульоз різко зріс.

Протягом семи місяців в Криму знайшли 283 хворих, а це в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомляє "РИА Новости Крим", посилаючись на відомості так званого "Міжрегіонального управління Росспоживнагляду в Криму та Севастополі".

За даними псевдовідомства, на території Криму більшості хворих - 90% - немає і 17 років. "У Севастополі захворюваність педикульозом серед населення склала 81 випадок, що у 2,9 раза більше, аніж торік. З них 66 випадків - діти", - поділилися пропагандисти.

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Ситуація на півострові серйозно погіршилася після того, РФ як його незаконно анексувала у 2024 році. Росіяни перетворили курортний півострів на військову базу. Україна вирішила повернути Крим силовим шляхом після того, як росіяни 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що наприкінці травня минулого року повідомлялося, що окупанти в Криму закрили лікарні для цивільного населення, і там приймають поранених загарбників.

Наприкінці липня поточного року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наші воїни скоро будуть на території півострова.

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