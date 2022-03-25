Госпіталь повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями Російської Федерації.

У лікарні окупованого Луганська створили військовий госпіталь для поранених військових РФ, частина лікарні відведена для зберігання трупів.

Про це свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 25 березня.

"У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині лінія оборони залишається незмінною, однак по мирних районах працює ворожа авіація.

За даними Гайдая, окупанти обстрілюють Луганську область з усіх можливих калібрів.

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