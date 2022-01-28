У разі внесення змін до зареєстрованих імунобіологічних препаратів Міністерство охорони здоров’я точно не буде ставити блок щодо вакцинації.

Наразі Міністерство охорони здоров’я не вакцинуватиме дітей від 5 років.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Жоден виробник вакцини на сьогодні не вніс зміни до інструкції зареєстрованих імунобіологічних препаратів, які використовуються для вакцинації проти COVID-19, щоб дати можливість вакцинуватись дітям. Сьогодні у нас є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше, оскільки відповідні препарати зареєстровані в Україні", - пояснив Ляшко.

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При цьому міністр зазначив, що МОЗ не виключає такого рішення, і у разі змін рекомендацій до зареєстрованих препаратів не блокуватиме його.

"Ми спілкуємося з бюро ВООЗ і з виробниками, які пройшли певні клінічні випробування і використовують вакцини проти коронавірусної хвороби для вакцинації дітей від 5 років і старше. У разі внесення змін до зареєстрованих імунобіологічних препаратів Міністерство охорони здоров’я точно не буде ставити блок, щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленню від коронавірусної хвороби", - повідомив міністр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 341 дитину з COVID-19.

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