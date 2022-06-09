Призначено нового керівника уряду окупантів.

Керівником "уряду" окупантів Донецької області призначено росіянина Віталія Хоценка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценко. Перший раз пряме призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави. Але картина не буде повною, якщо не додати, що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що потім був візит Пушиліна та Кірієнко в Маріуполь.

"З важливого - ані супроводження ані участі місцевих колаборантів або кураторів від Росії Сабліна і ко. Більш того, центр периметра безпеки з концентрацією поліцаєв та МГБ/ФСБ буде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район. Про що це каже? По-перше, всі колаборанти йдуть в утіль, а влада передається росіянам напряму (привіт, Іващенко, ще не пізно здатись в полон в Україну. Хоча б збережеш життя). По-друге, сценарій контролю Маріуполя через маргіналізації та бандитизм входить в дію. Ну й головне. Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів", - підсумував радник мера.

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко розповідав, що умовним "куратором відновлення" захопленого Маріуполя стануть чеченці.

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