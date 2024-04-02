До операції 15-річна дівчинка постійно була на діалізі.

У Дніпрі 15-річній дівчинці пересадили нирку від матері. Це перша операція з трансплантації органу дитині, яку зробили в області.

Як йдеться у сюжеті ТСН, дівчинці Каті поставили діагноз хронічна непрацездатність нирок, який не залишав їй шансів на повноцінне життя. Весь час дитина була залежна від гемодіалізу. З мамою Ольгою вони провели у лікарнях останні чотири місяці.

"Були варіанти, що можна було на гемодіалізі перебувати все життя, а якщо пересадка нирки – то у неї буде повноцінне життя, вона ні до чого не прив’язана", - розповідає мама дитини.

Операція тривала майже сім годин. Одночасно три десятки лікарів працювали у двох операційних.

"На деяких етапах цієї операції у нас відлік йшов на хвилини. Ми повинні були бути впевненими, що нирка – життєздатна, що ми її не перетримали, вчасно пересадили. І це нам вдалося", - зазначив хірург.

За кілька тижнів мати та донька зможуть поїхати додому.

В Україні вперше трансплантували серце 6-річній дитині

Торік в Інституті серця МОЗ провели операцію з трансплантації серця 6-річній дівчинці. Донором став 4-річний хлопчик, якому діагностували смерть мозку.

Завдяки згоді батьків на посмертну пересадку органів вдалося врятувати життя ще двом дітям, окрім 6-річної дівчинки.

Зокрема, дві нирки пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області, який понад три роки чекав на трансплантацію та жив в "Охматдиті". Печінку отримав 15-річний хлопчик з Кіровоградщини.

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