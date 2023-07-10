Нове серце отримала дівчинка, операція минула добре.

В Україні відбулася перша операція з трансплантації серця 6-річній дитині.

Як уточнили в Інституті серця МОЗ, новий орган отримала дівчинка.

"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що операція минула успішно, а дитина почувається добре. Усі подробиці трансплантації медики пообіцяли повідомити згодом.

Донорство в Україні

Як повідомляв УНІАН, в лікарні "Охматдит" кілька місяців тому вперше в Україні здійснили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора українця.

Пацієнтом став 18-річний Олег Шевченко з Павлограда Дніпропетровської області, який страждав на апластичну анемію у важкій формі. Це був перший випадок, коли в Українському реєстрі донорів кісткового мозку знайшли збіг з людиною з України.

Рідні Олега та він сам не знають, хто саме став донором, адже цей процес відбувається на умовах анонімності.

Крім того, у Чернівецькій обласній лікарні медики зробили чоловіку нову щелепу з його ж ребра. Частину щелепи той втратив внаслідок травми і не міг нормально їсти та розмовляти.

Операція була надскладною та проводилася у два етапи: спочатку торакальні хірурги вилучили п'яте ліве ребро чоловіка, а після того хірург-стоматолог змоделював з нього імплант й встановив на місце відсутньої частини ділянки нижньої щелепи. Нову частину кістки зафіксували пластиною та гвинтами.

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