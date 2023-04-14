Традиційно на 16 квітня українські столи вражатимуть розмаїттям, тому слід подумати заздалегідь, як спланувати своє харчування.

Міністерство здоров'я України потурбувалося про українців та виклало добірку ефективних порад про так, як не переїсти на великодні свята.

Відповідні рекомендації для українських хазяїв та гостей щодо застілля сформулював президент Асоціації дієтологів України Олег Швець, зазначає МОЗ у Telegram.

Традиційно в цей період столи українців вражають розмаїттям, а головним смаколиком на 16 квітня будуть смачні, однак калорійні, пасочки.

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Швець рекомендує українцям знайти баланс між задоволенням та користю й віддати перевагу овочевим закускам, які стануть гарним доповненням до більш "важких" страв - овочевим палочкам із хумусом або сальсою.

Також варто запланувати на 16 квітня інші активності, окрім перебування за великоднім столом. Це дозволить витратити більше енергії та не наїсти зайві боки. Також треба знати міру у їжі, насолоджуватися кожним шматком, робити невеличкі інтервали. Важливо, не пропускати перед застіллям сніданок. Це не допоможе менше наїсти, а лише збільшить ваші шанси на переїдання.

Окрім цього, не слід зловживати алкоголем: не більше однієї-двох порцій для жінок і не більше трьох - для чоловіків. Під порцією алкоголю розуміють 30 мл міцних напоїв, 100 мл вина та 300 мл пива.

Добірка порад від Олега Швеця:

Українці 16 квітня святкуватимуть Великдень

Нагадаємо, що цього року свято православного Великодня припадає на неділю, 16 квітня. Раніше ми писали, з чого можна скласти свій великодній кошик у 2023 році і які продукти не слід освячувати під час церковної служби.

Також УНІАН розібрався, в які дні господиням краще пекти паски та робити крашанки - традиційні великодні смаколики, які символізують воскресіння Христоса.

Не забувайте, що цього року до храмів слід йти лише після 5:00 - після закінчення комендантської години.

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