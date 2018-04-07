"Не їсти, а надкушувати": 5 простих правил, як не переїсти на Великдень (відео)

Великодній святковий стіл - справжнє випробування для шлунку, особливо після посту.

Після 7 тижнів посту потрібно вкрай обережно змінювати стиль харчування, щоб Великдень не став справжнім випробуванням для вашого шлунку. Лікарі стверджують – якщо не дотримуватися правил, можна легко схопити панкреатит чи інші хвороби травної системи.

Правило 1

Вживати їжу невеликими порціями, за принципом «не їж, лиш понадкушуй».

Правило 2

Обмежити їжу тваринного походження. Максимальна порція м’яса не має перевищувати 200 грамів, яєць – однієї штуки.

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Правило 3

Бути обережними з вживанням алкоголю. На Великдень варто обмежитися символічним ковтком червоного вина.

Правило 4

Не фокусуватися на їжі. Не проводьте багато часу за столом, краще поспілкуйтеся з близькими, насолодіться прогулянкою.

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Правило 5

Якщо ж переїдання не вдалося оминути, наступного дня пийте багато води.

Смачного і здорового Великодня!