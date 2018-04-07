"Не їсти, а надкушувати": 5 простих правил, як не переїсти на Великдень (відео)
Після 7 тижнів посту потрібно вкрай обережно змінювати стиль харчування, щоб Великдень не став справжнім випробуванням для вашого шлунку. Лікарі стверджують – якщо не дотримуватися правил, можна легко схопити панкреатит чи інші хвороби травної системи.
Правило 1
Вживати їжу невеликими порціями, за принципом «не їж, лиш понадкушуй».
Правило 2
Обмежити їжу тваринного походження. Максимальна порція м’яса не має перевищувати 200 грамів, яєць – однієї штуки.
Читайте такожВеликдень 2018: що має бути у святковому кошику для освячення (відео)
Правило 3
Бути обережними з вживанням алкоголю. На Великдень варто обмежитися символічним ковтком червоного вина.
Правило 4
Не фокусуватися на їжі. Не проводьте багато часу за столом, краще поспілкуйтеся з близькими, насолодіться прогулянкою.
Читайте такожГотуємося до Великодня: 10 найкращих способів створити писанки в домашніх умовах (рос.)
Правило 5
Якщо ж переїдання не вдалося оминути, наступного дня пийте багато води.
Смачного і здорового Великодня!