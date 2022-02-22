Зокрема 21 лютого бригада медиків 803 доставила трьох хворих військовослужбовців до медзакладу міста.

Лікарі Харківської області допомагають транспортувати поранених захисників. Нещодавно до медзакладів міста доставили 3 військовослужбовців.

Про це повідомили у Харківському обласному Центрі ЕМД.

Як пояснили медики, Харківська область розташована близько до зони проведення Операції об'єднаних сил. Відтак лікарі з Харкова постійно транспортують поранених, потерпілих і хворих у медзаклади міста.

"Як безпосередньо із окупованих міст, так і в "естафетному порядку" від кордону або визначених місць", – зауважили медики.

Зокрема 21 лютого бригада медиків 803 доставила трьох хворих військовослужбовців до медзакладу міста.

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За добу 21 лютого російські бойовики 84 рази стріляли на Донбасі. У 64 випадках застосовували заборонену зброю. Окупанти використовували 122-міліметрову артилерію, міномети калібру 120 міліметрів, ручні протитанкові гранатомети тощо. Під обстріли потрапили понад 40 населених пунктів.

Унаслідок таких дій ворога, загинули 2 українських військових, ще 12 зазнали поранень, 6 – бойових травмувань.

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