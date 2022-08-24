Дитину довелося повторно оперувати.

На Київщині лікарі після проведення операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини.

Про це повідомляється на сторінці Київської обласної прокуратури у соціальній мережі Facebook.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України). За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому було проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок тканини, залишений після попередньої операції.

Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини вказаної події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що львівські лікарі повернули з "того світу" поранену жінку, яка потрапила під обстріл на Донбасі.

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