Сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку $1,5 млрд.

За рік війни росіяни пошкодили або зруйнували в Україні понад 1,2 тис. об’єктів сфери медицини.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України. "За рік війни росіяни зруйнували вщент 174 об’єкти медзакладів та ще 1 тис. 106 — суттєво пошкодили. Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях", - інформує МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ці цифри є свідченням свідомого щоденного тероризму росіян, який вони вчиняють. "Кожна куля чи снаряд, які потрапляють у медзаклад — це терор українських медиків та пацієнтів. Сьогодні, за рік після початку повномасштабної стадії війни, ми фіксуємо більш ніж 1 тис. 200 пошкоджених об’єктів. Якщо поділити цю цифру на кількість днів війни, то виходить, що Росія щодня завдає ударів щонайменше по трьох медичних закладах", — зазначив Ляшко.

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За словами міністра, наразі чи не найбільших руйнувань медичної інфраструктури зазнає Херсонська область, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів. Останній випадок — руйнування Центру крові в Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу.

Ляшко зазначив, що сума збитків через пошкодження та руйнування лікарень вже перетнула позначку $1,5 млрд.

Водночас, попри війну, Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів, зокрема тих, які зазнали незначних руйнувань (пошкодження вікон, фасадів, покрівлі).

Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів сфери медицини та ще 297 перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині — на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Відбудова лікарень

25 червня 2022 року заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський заявив, що Україна вивчає європейський досвід побудови лікарень модульного типу, виготовлених у заводських умовах.

А в кінці минулого літа заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський повідомив, що в Україні розробили план відбудови зруйнованих в ході війни лікарень, який передбачає застосуванняя світових стандартів в проектуванні та будівництві.

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