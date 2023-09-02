У певних випадках цей напій може привести до летального результату у деяких людей.

Уживання грейпфрутового соку може призвести до смерті, показують дослідження. Відомо або вважається, що десятки ліків взаємодіють із напоєм, викликаючи серйозні, а іноді й небезпечні для життя побічні ефекти.

Дослідження показали, що це пов'язано з високим вмістом фуранокумаринів у грейпфрутах, пише Sky News. Ці хімічні сполуки можуть послабити або посилити дію деяких ліків, що відпускаються за рецептом та без рецепта, що може призвести до летального результату в деяких людей.

"Сік дозволяє більшій кількості ліків потрапити в кров. Коли в крові занадто багато ліків, у вас може виникнути більше побічних ефектів", - сказав фармаколог Шиу Мей Хуанг із управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

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Національна служба охорони Здоров'я Великої Британії (NHS) перераховує такі ліки, на які може впливати грейпфрут:

препарати, що знижують рівень холестерину (статини, такі як симвастатин та аторвастатин);

ліки від артеріального тиску та серцево-судинних захворювань (блокатори кальцієвих каналів, такі як амлодипін, фелодипін, лацидипін, лерканідипін, нікардипін, ніфедипін, німодипін, верапаміл);

ліки для запобігання утворенню тромбів (антикоагулянти, такі як варфарин);

антиагреганти (наприклад, клопідогрель, тикагрелор);

імунодепресанти (наприклад, циклоспорин, сиролімус і такролімус);

ліки від хвороби Крона (наприклад, будесонід);

цитотоксичні методи лікування раку.

Управління з контролю за продуктами і ліками США також включило в свій список наступні препарати:

протитривожні препарати (наприклад, буспірон);

лікарські засоби для лікування порушень серцевого ритму (зокрема, аміодарон);

антигістамінні препарати (такі як фексофенадин).

Але ці списки не є вичерпними, і люди повинні проконсультуватися з фахівцем, перш ніж вживати грейпфрут під час прийому ліків.

Вчені кажуть, що фуранокумарини впливають на вироблення організмом цитохрому P450 3A4 (або CYP3A4), головним чином у печінці та тонкому кишечнику. Цей фермент допомагає розщеплювати ліки, і однієї склянки грейпфрутового соку може бути достатньо, щоб вплинути на його ефективність.

Посилення концентрації ліків

Дослідники ще в 1990-х роках виявили, що всього лише 240 мл цього напою збільшують концентрацію таблетки утричі в порівнянні з водою. Окреме дослідження показало, що склянка грейпфрутового соку, що приймається разом із ліками від холестерину, збільшує рівень статину в крові на 260%.

"По суті, сік означає, що більша кількість ліків потрапляє до вашого кровотоку та залишається в організмі довше, викликаючи передозування, причому ефект зберігається до трьох днів", - пише видання.

Для деяких ліків це не матиме великого значення. Але для інших це може викликати прискорене серцебиття, задишку, внутрішню кровотечу, токсичність кісткового мозку, виснаження м'язової тканини і ниркову недостатність, йдеться в дослідженні, опублікованому в Журналі канадської медичної асоціації (Canadian Medical Association Journal).

У рідкісних випадках це може привести до летального результату, з'ясували вчені зі штату Юта (США) в 2010 році.

"Приймати одну таблетку зі склянкою грейпфрутового соку - це все одно, що приймати 20 таблеток зі склянкою води. Це ненавмисне передозування. Тому не дивно, що ці рівні з того, що ми називаємо терапевтичним, перетворюються на токсичні", - сказав Девід Бейлі, клінічний фармаколог, який детально вивчив цю тему.

Зворотний ефект

Можливий і зворотний варіант. Грейпфрут може знизити ефективність деяких медикаментів, що теж небезпечно. Це пов'язано з тим, що він діє на білки в організмі, відомі як транспортери ліків, які допомагають доставляти ліки в наші клітини для його всмоктування.

За даними FDA, одним із таких препаратів є фексофенадин, який використовується для лікування симптомів алергії.

"Грейпфрутовий сік може призвести до того, що фексофенадин потрапить у кров у меншій кількості, що погіршить його ефективність. Не приймайте його з фруктовими соками", - сказав Шиу Мей Хуанг.

Фуранокумарини також зустрічаються в севільських апельсинах, помело і танжело, однак ці плоди не вивчені так детально, як грейпфрути.

Якщо у вас є питання про те, чи можна безпечно вживати грейпфрутовий сік, зверніться до свого фармацевта або терапевта.

Чим запивати ліки

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-глава МОЗ Уляна Супрун розповідала, що при прийомі ліків важливо стежити за раціоном, так як деякі продукти впливають на потрапляння препаратів у кров. Перш за все мова йде про грейпфруті і його "родичів", які впливають на фармакокінетику щонайменше 85 препаратів.

Супрун також розповіла, чим запивати ліки найкраще, коли приймати і що їсти після цього. Вона зазначила, що недотримання інструкції застосування призведе до того, що ліки будуть недієвими або ж завдадуть шкоди.

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