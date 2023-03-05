Захворіли 32 особи, з них 11 госпіталізували.

У Львові у модульному містечку, де проживають внутрішньо переміщені особи, зафіксовано спалах кишкової інфекції.

Про це повідомила у соціальній мережі Facebook генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко - Тімко. За її словами, всього у модульному містечку захворіли 32 особи, з них 21 дитина до 17 років.

Спочатку до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 11 осіб, з них 9 дітей до 17 років, з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція". "Поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, частий рідкий стілець у стані середньої важкості", йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, при активному огляді медичними працівниками мешканців модульного містечка та при зборі епіданамнезу було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років.

"Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів однієї з міських поліклінік м. Львова", - повідомила Іванченко - Тімко.

Вона додала, що наразі здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, зокрема, проведена дезінфекція приміщень у містечку.

Як працюють містечка для ВПО

Як відомо, навесні минулого року у Львові за підтримки Польщі розгорнули модульні містечка, які стали тимчасовою домівкою для вимушених переселенців.

На відкритті першого модульного містечка, де поселилися понад дві сотні людей, був прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Вас також можуть зацікавити новини: