А в Миколаєві вночі внаслідок артобстрілу зайнялась покрівля приватної стоматологічної клініки.

Внаслідок ворожого обстрілу у місті Баштанка Миколаївської області частково зруйновано будівлю лікарні.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що для обстеження місця залучались рятувальники, проте аварійно-рятувальні роботи поки не проводились.

Також повідомляється, що вночі внаслідок артобстрілу в Заводському районі Миколаєва зайнялась покрівля приватної стоматологічної клініки. Пожежу площею 50 кв. м ліквідовано.

Крім того, бригади АТ "Миколаївобленерго" вживали заходів з відновлення електропостачання, оскільки в ніч з 18 на 19 квітня, внаслідок ворожого обстрілу, було пошкоджено опору лінії електропередач в Інгульському районі Миколаєва.

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