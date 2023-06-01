За словами прем’єра, держава ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації.

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій її реалізації, про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Насамперед це стосується дітей. Держава ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації", - зазначив він.

Пандемія COVID-19 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було запроваджено через пандемію COVID-19. Водночас голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою COVID-19 покінчено.

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У МОЗ раніше заявляли, що розглядають можливість скасування карантинних обмежень через COVID-19 ще до того, як час їхньої дії спливе 30 червня.

Водночас внесення вакцинації від COVID-19 до календаря щеплень не планується ні в Україні, ні на міжнародному рівні.

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