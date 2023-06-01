Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій її реалізації, про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Насамперед це стосується дітей. Держава ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації", - зазначив він.
Пандемія COVID-19 - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у травні Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було запроваджено через пандемію COVID-19. Водночас голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою COVID-19 покінчено.
У МОЗ раніше заявляли, що розглядають можливість скасування карантинних обмежень через COVID-19 ще до того, як час їхньої дії спливе 30 червня.
Водночас внесення вакцинації від COVID-19 до календаря щеплень не планується ні в Україні, ні на міжнародному рівні.