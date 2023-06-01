Кабмін схвалив Стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року / фото ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій її реалізації, про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Насамперед це стосується дітей. Держава ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації", - зазначив він.

Пандемія COVID-19 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було запроваджено через пандемію COVID-19. Водночас голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою COVID-19 покінчено.

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У МОЗ раніше заявляли, що розглядають можливість скасування карантинних обмежень через COVID-19  ще до того, як час їхньої дії спливе 30 червня.

Водночас внесення вакцинації від COVID-19 до календаря щеплень не планується ні в Україні, ні на міжнародному рівні.

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