Також було обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги.

Російські окупанти під час воєнних дій проти України пошкодили 117 лікарень, 7 відновленню не підлягає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що було обстріляно 43 машини екстреної медичної допомоги. Проте система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

Також у МОЗ повідомили, що налагоджено взаємодію на українських фармацевтичних заводах. До роботи в закладах охорони здоров’я залучено 103 іноземні медики.

"5-й конвой з хворими українськими дітьми (109 осіб) вирушив під надійним українсько-польським медико-поліцейсько-прикордонним супроводом", - додали в у відомстві.

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