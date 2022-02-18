Для широкого застосування методу необхідно провести клінічні випробування

Вчені в Канаді створили "універсальні" донорські легені. Орган можна пересадити людині з будь-якою групою крові.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вчені з Університету Торонто створили експериментальні легені, який підійдуть всім незалежно від групи крові. Такого ефекту змогли досягти завдяки ферментам. Орган помістили в спеціальний апарат, в якому насичували необхідними сполуками.

Зазначається, що метод експериментальний, його застосували вперше. Правда, в основу експерименту лягли попередні дослідження в даній області.

Для широкого застосування спочатку необхідно провести клінічні випробування. Їх вже запланували на наступний рік. Вчені сподіваються, що дана технологія допоможе в пересадці й інших органів.

Як раніше повідомляв УНІАН, американські хірурги провели першу в світі експериментальну операцію з пересадки людині серця генетично модифікованої свині. За словами лікарів, це був єдиний шанс пацієнта на порятунок. Без цієї операції він би помер.

Через три дні після операції, яка тривала сім годин, 57-річний пацієнт відчував себе добре.

Вас також можуть зацікавити новини: