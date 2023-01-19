Операція була довгою, лікарі боролися за життя матері вже п'ятьох дітей дві години.

У Львові хірурги врятували багатодітну жінку, у якої після пологів знайшли рідкісну патологію. Вона втратила два літри крові, проте їй вдалося вижити. У жінки розірвалася яєчникова артерія.

"Породіллю врятували медики лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Це – унікальний випадок, адже в українських наукових джерелах інформації про таке розташування аневризми немає, в англомовних – описано близько 30 випадків", - повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міської ради видання "Львівський портал".

Жінка народжувала сина в одному з пологових міста, спочатку усе було добре, проте на третю добу почалися проблеми. Коли вона посеред ночі вирішила нагодувати синочка, в неї почався сильний біль у животі. Породіллю екстрено повезли до лікарні святого Пантелеймона. Жінці зробили комп'ютерну томограму. Виявилося, що у неї розірвана аневризма (потовщення судини) яєчникової артерії. Це потовщення було розміром 3 на 5 см., у жінки почалася серйозна кровотеча.

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"Через незвичне розташування аневризми жінка втратила два літри крові – уся кров зібралася в заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами, утворивши гігантську гематому. Це, власне, врятувало жінці життя, адже дало час довезти її до лікарні. Однак, під тиском гематоми, оболонки заочеревинному простору будь-якої миті могли розірватись. Це призвело б до раптової зупинки серця. Оперувати треба було невідкладно", - повідомляє видання.

Операція була довгою, лікарі боролися за життя матері вже п'ятьох дітей дві години. За цей час спеціалісти видалили аневризму, проте разом із нею також вони видалили лівий яєчник, це було необхідно. Породілля перебувала у реанімації чотири доби, після чого вона тиждень пролежала у палаті Центру хірургії, а після цього жінку виписали. Нині вона перебуває вдома, разом зі своєю родиною та новонародженим синочком.

Як українські лікарі рятують людей

Восени УНІАН розповідав, що у Львові за 4 години виготовили і встановили протез чоловіку, який втратив ногу в Херсоні. Він залишився без кінцівки, коли у блокпост українських військових прилетіло дві російські ракети. Окрім цього, львівські медики прооперували руку жінки з генетичною патологією, мутацію вивчатимуть у Британії. Усі свої 36 років вона ховала руки від чужих очей.

На початку січня медики дістали нерозірвану гранату з тіла пораненого військового. На операції були сапери, проте все обійшлося.

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