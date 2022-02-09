Уряд розширив програму "єПідтримка" для вакцинованих громадян.

Кабінет міністрів розширив ініційовану президентом програму "єПідтримка". Зокрема, українці зможуть отримати додаткові виплати у розмірі 500 гривень за бустерну вакцинацію.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 лютого.

Кабінет міністрів схвалив виділення ще 500 грн за отримання бустерної дози від COVID-19 та надав можливість громадянам віком від 60 років та людям з інвалідністю І та ІІ групи спрямовувати ці кошти на оплату житлово-комунальних послуг та придбання ліків.

Виплати 500 гривень за бустерну вакцинацію почнуться з 14 березня 2022 року, а оплачувати комунальні послуги та купувати ліки можна буде вже цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19.

Читайте такожЛюдям з інвалідністю дозволять витрачати ковідну тисячу на лікиВін наголосив на важливості здійснення бустерних щеплень для підвищення імунітету проти COVID-19.

"В рамках програми "єПідтримка" буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення", - зауважив Зеленський.

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