Вчені довели, що пізній прийом їжі сприяє ожирінню.

Людям, які прагнуть схуднути, вже давно відома порада уникати нічних перекусів. Недавнє американське дослідження розкрило, як саме пізній прийом їжі впливає на масу тіла.

Як повідомляє Science Alert, вчені виявили, що прийом їжі на чотири години пізніше звичайного фактично змінив багато фізіологічні і молекулярні механізми, що сприяють збільшенню ваги.

Як проводилося дослідження

Дослідники попросили 16 учасників дотримуватися двох різних графіків прийому їжі, кожен протягом шести днів.

Відео дня

У першій групі учасники приймали їжу на початку дня, причому останній прийом їжі був приблизно за шість годин і 40 хвилин до сну.

У другій групі учасники пропускали сніданок і замість цього обідали, вечеряли і ще раз вечеряли. Їх останній прийом їжі був тільки за два з половиною години до сну.

Що показало дослідження

Команда виявила, що в порівнянні з раннім прийомом їжі, пізній прийом їжі не тільки посилював суб'єктивне відчуття голоду на наступний день, але також збільшував співвідношення гормонів "голоду" в крові - незважаючи на те, що учасники дотримувалися однакової дієти в обох протоколах.

Пізній прийом їжі також призвів до зниження кількості спалених калорій на наступний день. Вчені встановили, що пізній прийом їжі також викликає молекулярні зміни, що сприяють накопиченню жиру.

Взагалі, ці результати показують, що пізній прийом їжі призводить до ряду фізіологічних та молекулярних змін, які з часом можуть призвести до збільшення ваги.

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