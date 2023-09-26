Відстежуючи мутації вірусу в глобальних базах даних, дослідники дійшли висновку, що, хоча препарат може "фатально послабити" Covid-19, він не вбиває всі віруси, і "деякі мутовані віруси можуть поширюватися".

Вчені заявили, що препарат, який використовується для лікування COVID-19, може бути пов'язаний з мутаціями вірусу. Молнупіравір діє, викликаючи мутації в генетичній інформації вірусу, багато з яких вбивають або завдають шкоди вірусу, зменшуючи кількість COVID в організмі.

Використовуваний у всьому світі для лікування COVID, це був один із перших противірусних препаратів, доступних лікарям під час пандемії, пише Sky News.

Але дослідники, які зіставили мутації вірусу в глобальних базах даних, виявили, що деякі мутації COVID у пацієнтів, які приймали молнупіравір, сильно відрізнялися від звичайних мутацій, які вони спостерігали, а це означає ймовірність подальшого зараження.

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Крістофер Руїс із медичного факультету Кембриджського університету заявив, що молнупіравір "відноситься до класу ліків, які можуть викликати настільки сильну мутацію вірусу, що він фатально ослабне".

"Але ми виявили, що в деяких пацієнтів цей процес не вбиває всі віруси, і деякі мутовані віруси можуть поширюватися. Це важливо враховувати при оцінці загальних переваг і ризиків молнупіравіру і аналогічних препаратів", - сказав він.

Дослідження також показало, що мутації більш вірогідні у старших вікових групах, що відповідає використанню противірусних препаратів для лікування людей, що знаходяться в групі підвищеного ризику, відзначають дослідники з Інституту Френсіса Кріка, Кембриджського університету, Імперського коледжу Лондона, Ліверпульського університету, Університету Кейптауна і Агентства безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA).

Як показали дані лікування, майже третина (30%) випадків в Англії була пов'язана з використанням молнупіравіру.

"Наші дані показують, що специфічний противірусний препарат молнупіравір також призводить до нових мутацій, що збільшують генетичне різноманіття виживаючої вірусної популяції. Можливість стійких мутацій, викликаних противірусними препаратами, необхідно враховувати для розробки нових препаратів, які діють подібним чином", - сказав Тео Сандерсон, провідний автор дослідження та науковий співробітник Інституту Френсіса Кріка.

На сайті Національної служби охорони здоров'я Великої Британії повідомляється, що молнупіравір призначений тільки для пацієнтів "в групі найвищого ризику".

Він працює, "зупиняючи ріст і поширення вірусу, що викликає COVID-19", і "використовується для лікування ранньої інфекції COVID-19 і допомагає запобігти більш важким симптомам".

Коронавірус - останні новини

Як повідомляв УНІАН, пандемія коронавірусу в світі була оголошена на початку 2020 року після того, як він почав швидко поширюватися планетою.

На початку жовтня 2021 року американська компанія Merck подала документи на реєстрацію "Молнупіравіру" в США. На початку листопада Велика Британія першою в світі схвалила застосування "Молнупіравіру" для лікування коронавірусної хвороби. Пізніше в листопаді Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19.

5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. В Україні карантин і режим надзвичайної ситуації, які були введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, був скасований з 1 липня цього року.

У вересні стало відомо, що сильно мутований новий варіант Covid під назвою "Пірола" стрімко поширюється світом, що викликає занепокоєння урядів. Штам "Пірола" з'явився влітку і є новою версією штаму "Омікрон", його виявили в 15 країнах світу.

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