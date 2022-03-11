Перше, що нам потрібно для того, аби не "вигоріти" - це згадка про мирний час, пісні, квіти, усе, що поєднує нас зі світом.

Психолог Світлана Ройз розповіла, чому в умовах війни треба особливо дбайливо ставитись до свого психологічного стану.

Про це вона заявила в ефірі "Сніданок. Онлайн".

"Перше, що нам потрібно для того, аби не "вигоріти" - це згадка про мирний час, пісні, квіти, усе, що поєднує нас зі світом. Це все профілактика вигорання. Чому зараз особливо треба дбати про себе? Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Усі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось. І треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психологічний стан та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим", – сказала Ройз.

Перше, що рекомендувала спеціалістка – це інформаційний детокс. Не перенасичувати себе негативними новинами на не репостити кадри подій, на які неможливо дивитись без почуттів. Треба більше відпочивати, при можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, та не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій та рівень гумору.

"Не забувайте – треба культивувати мрії про майбутнє. Життя обов’язково продовжиться, а ми маємо задуматись, чим ми будемо займатись у першу чергу, коли закінчиться війна. У нас мають бути сили, щоб відбудувати Україну", – підсумувала Світлана Ройз.

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