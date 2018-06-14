Осколки міни у черепі: в Дніпрі лікарі рятують "тяжкого" бійця (відео)
09:29, 14 червня 2018Новини регіонів
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У Дніпрі лікарі дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова продовжують рятувати бійців.
Військовий поранений біля Водяного / фото dnepr24.com.ua
Поблизу Водяного біля ніг 27-річного кулеметника впала міна, каска розлетілася на шматки.
Його доставили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі з осколковою травмою, передає "Дніпро 24".
27-річний боєць АТО потрапив до медзакладу з осколками міни в черепі. У нього також сильно поранене плече і стегно.
Як повідомляв УНІАН, трьох тяжко поранених бійців із зони бойових дій доставили до Дніпра протягом вихідних, 9-10 червня. Всі зараз перебувають у реанімації лікарні імені Мечникова.
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