Осколки міни у черепі: в Дніпрі лікарі рятують "тяжкого" бійця (відео)

09:29, 14 червня 2018
Новини регіонів
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Військовий поранений біля Водяного / фото dnepr24.com.ua

Його доставили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі з осколковою травмою, передає "Дніпро 24".

27-річний боєць АТО потрапив до медзакладу з осколками міни в черепі. У нього також сильно поранене плече і стегно.

Як повідомляв УНІАН, трьох тяжко поранених бійців із зони бойових дій доставили до Дніпра протягом вихідних, 9-10 червня. Всі зараз перебувають у реанімації лікарні імені Мечникова.

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Теги: #Дніпро#поранені#лікарня