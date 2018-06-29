У Житомирі 4-річна дівчинка з'їла знайдені на території дитсадка гриби та ледь не померла (відео)

Дівчинка два дні провела в реанімації. У дитсадку заявили, що обстежують територію і грибів там не може бути, і наполягали на цьому, навіть коли журналісти знайшли гриби.

У Житомирі 4-річна дівчинка Злата знайшла на території дитячого садка гриби та з’їла їх. Так стверджує матір, якій довелося кликати медиків для порятунку доньки.

Про це повідомляє ТСН. "Дитина була госпіталізована з підозрою на отруєння грибами. На даний момент стан дитини задовільний", - розповіла лікар-педіатр Житомирської обласної дитячої лікарні Нінель Передрій. Перед тим дівчинка два дні провела в реанімації, батьки після пережитого від коментарів відмовляються. Не раді журналістам і в дошкІльному закладі, де якраз розпочалася перевірка міським департаментом освіти. "Щоб була якась історія, що десь на території дошкільного закладу вживвали рослини і отруївся – такого не було і не повиннно бути. Обов’язково посилимо увагу і контроль усіх дошкільних закладів", - заявила заступник начальника департаменту Раїса Кошевич.

Читайте такожОтруєння на Франківщині: лікарі підозрюють, що малюки заразилися у дитсадку сальмонельозом (відео)

Тимчасовий керівник дитсадка №46 Тетяна Колодюк переконана, що грибів на території бути не може. "Ми обстежуємо кожного дня, подивіться, де на тому піску позаду вас можуть вирости гриби. Можливо, дитина там щось нафантазувала", - каже вона. Отруїтися, на думку завідувачки, дівчинка могла чимось іншим і не обов’язково в садочку. Однак журналісти всього за 20 метрів від ігрового майданчика у траві знайшли гриб, а неподалік під кущем – другий. Колодюк навіть очевидні факти воліє спростовувати: "Не знаю я, де ви їх побачили".

Фахівці одразу встановили, що один із грибів є звичайнісінькою печерицею, а от другий – це клітоцибе червонуватий, він отруйний. "Отакий гриб – це страшний для усіх. Тому що тут є такі речовини, які є у червоних мухоморах, у блідій поганці. Може бути і смертельний випадок", - пояснив міколог Леонур Михайловський. Златі в лікарні вже встановили офіційний діагноз – гостре отруєння грибами. Тепер батьки дівчинки сподіваються, що після розголосу небезпечні гриби зникнуть із території дитячих садків і жодна дитина від них більше не постраждає.

Як повідомляв УНІАН, раніше киянка заявила, що її сина у дитсадку довели до неврозу.