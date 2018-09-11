На Житомирщині судитимуть лікарів, з вини яких під час пологів померла жінка та немовля

У квітні 2017 року у Коростишеві в лікарні під час пологів померла 37-річна жінка, а також її немовля. Чоловік звинуватив медиків у смерті дружини та дитини.

На Житомирщині судитимуть лікарів, з вини яких померли під час пологів 37-річна жінка та її немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, 7 вересня обвинувальний акт у цій справі направлено до суду.

Трагічна подія сталася у квітні 2017 року у Коростишеві. За словами 38-річного чоловіка, який увечері 6 квітня 2017 року привіз дружину до пологового відділення, близько 21.00 він вийшов з лікарні і на той момент з жінкою усе було добре. Вранці він дізнався про смерть дружини.

Досудове розслідування за цим фактом проводилось за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

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Слідчими проведено низку дій, спрямованих на встановлення усіх обставин події, у тому числі було призначено комплексні експертизи фаховості дій медиків. Такі дослідження довготривалі, але вони дають можливість отримати відповіді на багато принципових для розслідування питань.

За висновком експертиз, лікарі, які проводили огляд породіллі, неправильно визначили її стан та не віднесли жінку до категорії вагітних з ризиком розриву матки під час пологів. Саме це стало причиною її смерті. Ненароджена дитина померла від внутрішньоутробної асфіксії.

Досудове розслідування проводилось під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури. На даний момент підозра у злочині вручена двом працівникам медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2017 року у Коростишеві в лікарні під час пологів померла 37-річна жінка та її немовля. Чоловік звинуватив лікарів у смерті дружини та дитини.