У Львові від кору померла трирічна дитина (відео)

Захворювання дало ускладнення – енцефаліт (запалення головного мозку).

У понеділок, 1 жовтня, у Львівській обласній інфекційній лікарні від кору померла трирічна дитина. Захворювання дало ускладнення – енцефаліт (запалення головного мозку), врятувати дитину лікарям не вдалося.

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Про це повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, передає ZAXID.NET.

Хлопчик з Жовківського району. До інфекційної лікарні його госпіталізували два тижні тому. Лікарі діагностували у нього енцефаліт. 15 днів медики боролися за життя дитини, але врятувати її, на жаль, не вдалося.

Наразі невідомо, мав хлопчик щеплення від кору чи ні. Документів, які б підтверджували, що дитина щеплена чи, навпаки, не щеплена, лікарям не надали. Зараз це питання з'ясовують.

Як повідомляв УНІАН, від ускладнень кору протягом цього року померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих. Мальчик стал 14 жертвою хвороби.