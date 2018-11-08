"Повиривали все на голові": в українському пологовому будинку розгорівся скандал через смерть новонародженого (відео)

Жінка не змогла народити свого первістка, хоча все було нібито під контролем лікарів.

Подружжя з міста Березне на Рівненщині звинувачує лікарів у смерті свого первістка. Дитина задихнулася під час пологів.

"Вона витягла дитину, вона не кричала – вона вже була мертва", - каже ТСН породілля Наталя Царук.

Жінка з болем підбирає слова, щоб розповісти, як народжувала первістка. Говорити вирішила, аби застерегти інших, але не хоче показувати обличчя, бо постійно плаче. А ще майже не їсть та не виходить на вулицю. У будинку родичі прибрали усе, що нагадує про синочка – лиш фотографію, де вона вагітна, зберігає чоловік. "Оце свідоцтво про смерть нашої дитини, яку ми дуже очікували", - каже Роман Царук.

Все відбувалося на його очах, бо чоловік був присутній на пологах. Каже, дружину завіз в лікарню близько 8:00 ранку. Ще о 15:00 годині жінка просила медиків зробити їй кесарів розтин. "Вони сказали, що неможна, що я сама народжу, що ми напишемо, що ти не можеш просто родити, що в тебе немає сили", - каже Наталя Царук. Їй поставили крапельницю та сказали чекати далі, а вже після 21:00 повезли в операційну. Жінка народити не могла. "Тоді вона взяла вакуумом витягати дитину, двічі в неї не вийшло", - пригадує породілля. "На третій раз каже: я вже не буду брати, бо вже шкіра злазить з голови дитинки. Мені здається, що відірвали, повиривали там все на голові", - каже Роман Царук.

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Зі слів подружжя, це робила завідувачка пологового Еліна Піддубна. Вона перед родиною вибачається, однак провину свою та колег заперечує. Розповідає, що вагітність у жінки проходила добре, а дитина померла через важке кисневе голодування під час пологів. "Лікарі робили все, що могли, щоб було добре. Не завжди вдається так зробити, щоб було добре, на жаль. Кесарів розтин робиться за показаннями і не завжди він робиться тоді, коли б ми захотіли", - пояснює завідувачка пологового відділення Березнівської райлікарні Еліна Піддубна.

У медзакладі вже почали внутрішнє розслідування – перевірку призначив головний лікар Василь Піддубний, чоловік завідувачки пологового. Він стверджує, що сімейні зв’язки не вплинуть на результати розслідування. "Є відповідні люди, вони мають повноваження свої, вони будуть робити висновки", - пояснив головний лікар Березнівської райлікарні.

Тим часом у поліції відкрили провадження за неналежне виконання обов’язків медиками. Про смерть дитини правоохоронці дізналися із соцмереж – з лікарні їм не повідомили. "У таких випадках не повідомляється до поліції. До поліції повідомляється, якщо є питання насильницьких дій", - вважає Василь Піддубний. З ним не згодний керівник Березнівського відділу поліції Андрій Кушик. "Це дивина. Це їхня робота. Вони зобов’язані це повідомляти. Такі випадки не можна приховувати", - наполягає він.

До матеріалів провадження свою заяву на лікарів додає і батько померлого немовляти. Попереду ще місяці розслідування, чи можна було врятувати його крихітного синочка. Якщо зрештою провину медиків доведуть, то їм загрожуватиме до трьох років за ґратами.

Раніше у Рівному жінка пережила важкі пологи, внаслідок яких був покалічений її малюк, що зараз перебуває при смерті.