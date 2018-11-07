"Тужся, б***ь!": в українському пологовому будинку розгорівся скандал, дитина при смерті (відео)

Жінка понад добу не спала через безперервні перейми й благала лікаря зробити їй кесарів розтин, проте марно.

У Рівному жінка пережила важкі пологи, внаслідок яких був покалічений її малюк, що зараз перебуває при смерті.

У тяжких породілля звинувачує акушера, який відмовився робити їй кесарів розтин, коли у дитини почало пропадати серцебиття. Про це ТСН.uа розповіла сама породілля, 22-річна Анастасія Редько, в якої це була перша вагітність.

За її словами, вагітність проходила добре, вона постійно перебувала на контролі у свого лікаря в жіночій консультації. Однак після 40-го тижня пологи не почалися, тому її поклали в патологічне відділення пологового будинку через так звану переношену вагітність.

Якщо пологи у жінки не починаються на 41-му тижні вагітності, лікарі штучно викликають їх.

"У понеділок (29 жовтня, - ред.) я надійшла в патологічне, мене подивилися і сказали, що треба ставити катетер Фолея (використовується для стимуляції пологів, повинен розширювати матку, - ред.)", - розповіла Анастасія, додавши, що саме після цього почалися її муки.

У жінки почалися перейми, через які вона не спала півночі. Однак на наступний день, коли катетер зняли, з'ясувалося, що він не допоміг – не розширив матку для пологів. Черговий лікар сказала, що доведеться стимулювати пологи й запропонувала обрати день – середа або четвер, оскільки це бажано робити о шостій ранку.

Анастасія, порадившись з чоловіком, обрала для пологів ранок середи, 31 жовтня. Проте перейми у жінки не припинялися, у неї не було можливості хоча б трохи поспати. До вечора вівторка вона була вже виснажена і почала побоюватися, що у неї просто не залишиться сил на потуги, якщо чекати ранку.

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"У мене є знайома акушерка в лікарні, я попросила її привести чергового лікаря, щоб він оглянув мене і сказав, як правильно мені зробити, можливо, на вечір простимулювати пологи, щоб я до ранку не чекала. Сил просто не було", - розповіла Анастасія.

Таким чином о 8 вечора Анастасію на пологи взяв лікар-акушер Жильчук.

"Мене взяли на КТГ (кардіотокографія, - ред.), яке слухало серцебиття дитини і фіксувало силу перейм, які поступово наростали. Лікар думав, що оскільки перейми наростають, то я зможу народити сама, без стимуляції", - розповіла жінка.

Провідавши її через дві години, лікар вирішив, що їй все ж потрібно ставити крапельницю для стимулювання пологів, оскільки сама вона не зможе народити.

"Щойно мені поставили систему, мені різко стало зле. У мене були підключені датчики, які показали серцебиття дитини 0. Потім 50, потім знову 0. Нормальне серцебиття має бути від 110 до 160 ударів. Датчик постійно пищав і падав. Вони всі збіглися, не знали, що робити. На кушетку клали, крутили, щоб просто прослухати серцебиття", - нарікає Анастасія.

Через 15 хвилин ситуація дещо стабілізувалася, але протягом наступних двох годин повторювалася ще двічі. Жінка була перелякана і виснажена переймами, які з максимальною силою відбувалися кожні п'ять секунд.

"Сили не було терпіти. Я просто кричала, просила: "Кесеріть мене, зробіть, будь ласка, щось!" Чому лікар з таким стажем не зрозумів, що з дитиною щось не так і треба її рятувати? Чому не взяти і просто не зробити кесарів розтин, щоб зараз моя дитина просто була здоровою?" – нарікає жінка.

Також лікар відмовив Анастасії, коли вона просила зробити епідуральну анестезію, аргументувавши це тим, що для цього вже пізно. "Сказав, ти вже стільки витерпіла, ти повинна ще потерпіти і зробити це сама", - додала жінка.

Близько другої ночі після огляду Жильчук вирішив, що треба починати пологи.

"Далі я пам'ятаю все, як в тумані. Вони швиденько зробили те крісло, я туди сіла. Почала ці потуги. Я може не розуміла, як правильно це робити. Але лікар замість того, щоб спокійно пояснити, кричить на мене матами: "Тужся, бл**ь". Я кажу, що не можу, а він: "Дівчинка, бл**ь, ти не на дискотеку потрапила", - переказала жінка.

Анастасія розповіла, що у неї не виходило з потугами, тому лікар використав вакуумний апарат, щоб витягти дитину. Однак тут також не обійшлося без ускладнень, дитина вийшла тільки на половину. Анастасія була вже в стані напівнепритомності, не відчувала перейм і не могла тиснути далі. Пуповина обвилася навколо тіла дитини і була перетиснута, кисень не надходив.

"Якісь жінки прибігли, вони тиснули мені на живіт. Лікар тиснув на живіт. Я нічого не відчувала, просто почала тужитися і майже відключилася. Пам'ятаю тільки, що мені холодну ганчірку поклали на обличчя і груди, а потім поклали дитину й одразу забрали", - згадала Анастасія.

"Я побачила, що з дитиною щось не так, питаю у лікаря, чому вона не кричить, а той каже: "Ти так, бл**ь, тужилася!", - розповіла Анастасія.

Новонароджений не дихав. Ознак життя не було. Медики реанімували дитину, встановили апарат штучного дихання і забрали в реанімацію. Зараз дитина в комі. Прогнози лікарів невтішні.

Після пологів Жильчук пояснив, що дитина потрапила в реанімацію саме через те, що деякий час перебувала без кисню через перев'язану пуповину. У хлопчика діагностували асфіксію. Свою провину лікар у розмові з Анастасією заперечував.

А в обмінній карті, яку видали в пологовому будинку, вказаний саме цей діагноз – асфіксія тяжкого ступеня, але у довідці, яку доправили лікаря, в якого Анастасія стояла на обліку, зазначено, що пологи пройшли успішно.

Жінка зверталася до завідувачу відділення Велерія Нобіса, який обіцяв з'ясувати ситуацію. Проте в результаті Анастасія не отримала можливості ні поспілкуватися з головним лікарем Сергієм Шелімовським, ні передати йому скаргу на Жильчука. Вона хоче, щоб акушер поніс відповідальність за свої дії.

Телефони пологового будинку не відповідають. ТСН.uа звернувся за коментарем до управління охорони здоров'я Рівненської міськради, у підпорядкуванні якої перебуває пологовий будинок, і поки що чекає відповіді.

Раніше на Харківщині породілля три дні пролежала в лікарні, куди її доправили з переймами, а лікарі відмовлялися стимулювати пологи. Родичі кажуть, що з них вимагали грошей за таку послугу.