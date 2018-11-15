У Житомирі розгорівся скандал: лікарів звинуватили у смерті 6-місячної дитини (відео)

Батьки вважають, що лікарі помилилися в діагнозі.

На Житомирщині батьки звинувачують лікарів у смерті 6-місячного хлопчика. На думку рідних, медики не змогли правильно встановити діагноз і три тижні лікували малюка за хибною схемою.

Дитина померла у реанімації міської лікарні. Тетяна Ткаченко каже, що все почалось із застуди, якою перехворіли всі троє її дітей. Лікувалися ретельно, дотримуючись призначень сімейного лікаря, йдеться в сюжеті ТСН.

"Усі кашляли, вилікувалися на антибіотиках. На кінець антибіотиків у нього піднімається температура. На температуру викликаємо швидку і їдемо у лікарню", - пригадує мама. Там у малюка знайшли гостру кишкову інфекцію і поклали в стаціонар, а через три дні перевели до реанімації.

Мати каже, медики ніяк не могли поставити остаточний діагноз, і, крім кишкової інфекції, в малюка підозрювали отит та пієлонефрит. "Йому зробили три анестезії, три наркози, йому пробили вуха, йому робили переливання крові, як ставили підключицю, вони пробили йому легеню. І з того дня йому ставало все гірше і гірше", - розповіла жінка. Через три тижні в лікарні піврічна дитина померла.

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Реаніматологи переконують, що все робили за протоколом, але проти сепсису виявилися безсилі. Саме його медики вважають причиною смерті немовляти. "Важке захворювання сепсис імунодифіциту. Дитина не раз оглядалася консиліумом лікарів, було призначено лікування. На жаль, при такому діагнозі 50 відсотків летальності", - каже завідувач відділення інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні Володимир Мадзигон.

Мама лікарів звинувачує: "Довели до гробу! У нього був пронос, можливо, зубки йшли, від банальної простуди поставили діагноз сепсис". Тетяна каже, ще коли малюка шпиталізували, просила доправити дитину до Києва, але лікарі відмовлялися. "Не було потреби на той момент", - пояснює Мадзигон. Тепер розслідувати смерть малюка має комісія міського управління охорони здоров’я.

Лікарів на час її роботи не відсторонили, оскільки чиновники, ще до завершення розслідування, певні – медики не винні. "Це ж не перші випадки, ви розумієте, це життя. Лікарі все робили правильно, зараз емоції, це зрозуміло", - вважає начальник Житомирського міського управління охорони здоров’я Марія Місюрова.

Убиті горем рідні віднесли заяву до прокуратури. "Я хочу, щоб вони більше не працювали, щоб вони не вбивали дітей. В мене двоє діточок, куди йти лікувати дітей, якшо таке халатне відношення", - пояснює Тетяна Ткаченко. Чи буде відкрито провадження, у прокуратурі обіцяли відповісти вже в четвер.

Раніше подружжя з міста Березне на Рівненщині звинуватило лікарів у смерті свого первістка. Дитина задихнулася під час пологів.