Журналісти розповіли про скандал довкола породіллі в Києві, яку лікарі зробили бездітною (відео)

Жінка пішла проти лікарської корупції.

Киянка не дала хабара на пологи і нібито через це залишилася без матки та яєчника.

Героїня сюжету "Грошей" вирішила нікому не платити у пологовому будинку. Пологи через кесарів розтин у неї приймав лікар найпрестижнішого пологового будинку №1 у Печерському районі Києва Володимир Вдовиченко, на дзвінок журналістів він відповів, що справа у суді, а спілкуватися ні про що.

За словами Галини Карпенко, постраждалої мами, вона пройшла під час вагітності кілька обстежень, жодне УЗД не показало відхилень.

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Жінка розповіла, що після пологів все було гаразд, та після виписки з лікарні у неї піднялася температура. Після приходу до медзакладу жінці зробили операцію - видалили матку. Та згодом вона дізналася, в іншій приватній клініці, що їй під час тієї операції видалили й правий яєчник.

Карпенко здогадується, чому з нею там могли вчинити: вона не дала лікарям хабара, як робили інші породіллі.

У кабінеті головного лікаря Галина півгодини розповідала, що її виписали після пологів без жодних застережень щодо здоров'я, тому просто не мало статися всього того жахіття, яке сталося на операційному столі.

Наразі жінка вимагає 200 тисяч гривень - така ціна її втраченого здоров'я.

Раніше у Рівному жінка пережила важкі пологи, внаслідок яких був покалічений її малюк, що зараз перебуває при смерті.