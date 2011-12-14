Черкащина: працівники УБОЗ продавали амфетамін

У Черкаській області двох працівників УБОЗ за продаж амфетаміну міськрайонний суд Золотоноші засудив до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Черкаській області, у травні 2009 року у центрі Золотоноші під час передачі замовнику амфетаміну вагою понад 180 г та отримання частини грошей у сумі 5 тис. грн., співробітники СБУ затримали капітана і старшого лейтенанта міліції. Встановлено, що правоохоронці планували отримати за товар 25 тис. грн.

За матеріалами СБУ прокуратурою Черкаської області було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.