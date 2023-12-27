Вони відзначили, що люди повинні намагатися "не турбуватися про дрібні неприємності в житті".

Жити без стресу і по життю бути добрим - цей урок слід засвоїти молодому поколінню, якщо воно хоче прожити довге життя.

Таку пораду дали 103-річна Анжеліна Торрісі і 101-річна Маргарет Ваккаро, пише FOX Business. "Вони повинні бути в гарному настрої, бути дуже добрими, співчутливими, бути вдячними за те, що вони мають, і просто бути... хорошими людьми", - сказала Торрісі, коли її запитали, яку пораду вона дала б молодому поколінню.

Якщо ви добрі, це "завжди повернеться до вас", - додала Торрісі. Жінка додала, що люди повинні намагатися "не турбуватися про дрібні неприємності життя".

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"Люди піддають себе занадто великому стресу. Вони турбуються про речі, які для них не важливі... потрібно уникати стресу", - закликала вона і додала, що, щоб знизити стрес, важливо бути зайнятим, в іншому випадку в голову почнуть прихдити дурні думки.

Торрісі також вважає, що її довге і здорове життя пов'язане з активністю в молодості. "У нас не було ліфтів. Ми не користувалися транспортом. Ми йшли в школу пішки. Ми йшли до церкви. Я жила на верхньому поверсі. Ми піднялися по п'ять сходових прольотів", - сказала вона.

Ваккаро в свою чергу також підкреслила важливість бути зайнятим і допомагати іншим. "Те, що, на мою думку, зберігає здоров'я - це просто залишатися залученим", - сказала вона.

Її порада молодому поколінню: подивіться, які зміни ви можете внести. "Це дуже важливо", - сказала вона.

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Дослідники довголіття зібрали кілька головних звичок довгожителів, які можуть і вам допомогти продовжити життя. Дотримання цих досить простих і корисних правил, які виділяють дослідники, доступні кожному.

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