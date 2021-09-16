"Насправді, старість для мене нічого не означає", - зізнається Джилл Буш.

Британська довгожителька представила незвичайний рецепт, як дожити до 100 років - не відмовляти собі в спиртному, бананах і прогулянках. Алеу неї є ще один секрет.

Про це повідомляє Ham&High.

Минулими вихідними 12 вересня мешканка Лондона Джулі Буш відзначила сторіччя. Ювілей жінка відсвяткувала великою вуличною вечіркою з десятками гостей - родичів, друзів і сусідів.

Колишня лікарка-фізіотерапевт і волонтерка Червоного Хреста й по сьогодні щодня гуляє по своєму району, з радістю балакає з сусідами, грає на віолончелі та регулярно грає в бридж.

Вона зізнається, що все ще відчуває себе в хорошій формі і будує плани на майбутнє.

Читайте такожСекрет довголіття: науковці знайшли спосіб заблокувати ген, що відповідає за старіння"Всередині я не відчуваю нічого, що б відповідало маєму віку. Насправді ж, старість для мене нічого не означає. Я все ще гуляю щодня, живу одна і сама за собою доглядаю", - зізнається англійка.

Буш вже прабабуся - у неї шість онуків і шість правнуків. Однак у 1998 році вона поховала чоловіка.

"Віскі, прогулянки, банани і боротьба з фашизмом. Не обов'язково в такому порядку", - так цитує рецепт довголіття своєї бабусі один з онуків Джулі.

Нагадаємо, що найстаршою людиною на планеті вважається японка Кане Танака, якій у січні виповнилося 118 років.

Автор: Станіслав Кожемякін