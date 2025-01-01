Лікар пояснив, чому в раціон варто додати буряковий сік, особливо на період свят і застілля.

Печінка людини працює цілодобово. Вона виконує безліч найважливіших функцій організму, особливо це стосується детоксикації крові та очищення організму від відходів. Проте цьому органу потрібна допомога людини - наприклад, щоб підтримувати роботу печінки на оптимальному рівні, варто почати пити недооцінений сік, про який ніхто просто так і не згадає, пише HealthDigest.

Йдеться про буряковий сік, який багато людей просто обходять стороною, віддаючи перевагу солодким варіантам. Згідно з дослідженням 2019 року, проведеним компанією VeggieTracker (через Fox News), цей овоч потрапив до числа найменш популярних овочів у США. Однак навіть якщо ви ніколи не любили буряк, вам варто переглянути свої стосунки з буряковим соком на благо своєї печінки.

Доктор Кріс Мор, який є консультантом з фітнесу та харчування в BarBend, заявляє, що буряк містить антиоксидант бетаїн, який, як було показано в дослідженнях на тваринах, корисний для печінки.

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Бетаїн, за його словами, може зменшити жирові відкладення в печінці, тим самим запобігаючи або знижуючи ризик розвитку захворювань цього органу. При цьому доктор зазначає, що дослідження впливу бетаїну на печінку на людях не були настільки ж переконливими, як на тваринах.

"Деякі з них [досліджень] припускають зв'язок між бетаїном і зниженням рівня ферментів печінки. Наприклад, у 2022 році було проведено дослідження впливу бетаїну на печінку на мишах. Результати дослідження, опубліковані в журналі Foods, показали, що щоденна концентрація бетаїну в 1% збільшувала окислення жирів у печінці мишей, а також підвищувала загальну ефективність процесів у печінці", - зазначив Мор.

А в дослідженні 2023 року, в якому розглядали бетаїн як засіб для зниження жирової хвороби печінки у людей (за матеріалами журналу Frontiers in Nutrition), були отримані не менш позитивні результати.

У складі середземноморської дієти або в разі самостійного вживання буряка, щоденне приймання 250 міліграмів бетаїну здатне поліпшити стан печінки вже за 12 тижнів. Зокрема, повідомляється, що рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ знизився, а рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ підвищився одночасно з прийомом бетаїну.

У середньому на грам буряка припадає від 750 до 1 290 мікрограмів бетаїну, що ставить цей овоч до переліку фруктів і овочів із найвищим вмістом цього антиоксиданту. За словами доктора, буряковий сік може дати вам змогу отримати більш біодоступну форму бетаїну, ніж під час вживання сирого або вареного буряка. До того ж сік робить такі поживні речовини більш швидко засвоюваними.

Його твердження підтверджується оглядом, опублікованим 2021 року в журналі Nutrients.

Під час вживання бурякового соку ви також отримуєте вітаміни та мінерали на додаток до інших антиоксидантів. Всі вони можуть зміцнити здоров'я серцево-судинної системи. Однак доктор Мор попереджає, що його потрібно пити в помірних кількостях, якщо ваш організм схильний до утворення каменів у нирках.

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