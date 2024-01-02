У тих, хто викурював пачку сигарет на день, обсяг мозку зменшився в порівнянні з тими, хто ніколи не курив.

Куріння відоме тим, що завдає шкоди легеням, але недавнє дослідження показало, що воно також шкідливе для мозку.

Дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету проаналізували знімки мозку, історію куріння і генетичний ризик 32 094 учасників з бази даних британського біобанку, пише Fox News. Було виявлено, що у тих, хто викурював пачку сигарет на день, обсяг мозку зменшився порівняно з тими, хто ніколи не курив або викурював менше 100 сигарет загалом. З кожним додатковим роком куріння скорочення було більшим.

"У людей, що палять частіше спостерігається погіршення стану сірої і білої речовин, що дає можливе пояснення тому, чому 14% випадків хвороби Альцгеймера в усьому світі можуть бути пов'язані з курінням сигарет", - пояснили вчені.

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Фахівці відзначили, що раніше вчені не помічали вплив куріння на мозок, частково тому, що вони були зосереджені на всіх жахливих наслідках куріння на легені та серце. Як зазначила старший автор Лора Дж. Берут "коли ми почали уважніше вивчати мозок, стало очевидно, що куріння також дуже шкідливе для мозку".

Давно відомо, що старіння пов'язане з поступовим зменшенням обсягу мозку, і це дослідження показує, що куріння прискорює цей процес, відзначають дослідники.

"Це важливо, оскільки наше населення старіє, оскільки старіння і куріння є факторами ризику розвитку деменції", - зазначив Берут.

"Є одна річ, яку ви можете змінити, щоб зупинити старіння мозку і поставити себе під підвищений ризик розвитку деменції - це кинути палити", - сказала вона.

Одним із позитивних результатів було те, що відмова від куріння може запобігти втраті додаткової тканини мозку, але це скорочення неможливо змінити. "Ви не можете виправити вже заподіяну шкоду, але ви можете уникнути подальшої шкоди", - сказав перший автор Юнху Чанг.

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В Україні з 11 липня 2022 року заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у громадських місцях.

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