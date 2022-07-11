У громадських місцях, вільних від куріння, має бути розміщений відповідний графічний знак з текстом щодо заборони куріння.

В Україні відсьогодні, 11 липня, заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згорання та кальянів у громадських місцях.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", відсьогодні людям, які користуються електронними сигаретами або системами нагрівання тютюну, варто бути більш уважними, адже відсьогодні усі ці гаджети прирівняли до звичайних сигарет.

Перелік місць, де з 11 липня заборонено куріння електронних сигарет, кальянів й тд:

Варто зазначити, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.

Для порушників передбачені штрафи. За куріння електронних сигарет та систем нагрівання тютюну у громадських місцях доведеться платити 1 тис. грн за перше порушення. Якщо протягом року станеться повторне порушення - 10 тис.

Якщо ви будете курити у кафе чи в інших закладах, там каратимуть штрафом не вас, а власників закладів. Розмір покарання від 3 до 15 тисяч гривень.

Також передбачені штрафи за продаж електронних сигарет неповнолітнім. На недобросовісних продавців чекають штрафи до 10 тисяч 200 грн.

Що робити, якщо курець порушує заборону?

Звернутися до порушника й попросити припинити курити. Якщо це не діє - до персоналу закладу. Якщо й це не допомагає - до поліції. Також можна звернутися до Держспоживслужби.

Як повідомлялося, 16 грудня 2021 року в Україні встановили нові обмеження для курців.

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