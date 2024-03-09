Зазначається, що вже понад 60 хворих.

В Одеській області зафіксували спалах скарлатини. Зазначається, що через ускладнення померла одна людина.

В Одеському обласному центрі контролю і профілактики захворювань у Facebook повідомили, що зростання рівня захворюваності на скарлатину пов'язане з циклічним підйомом. Водночас зазначено, що минулого разу такий підйом фіксували 2014 року - захворіло 355 осіб.

У 2023 році зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Здебільшого хворіли діти до 17 років, але найбільш вразлива вікова група - від 5 до 9 років - 56% усіх випадків.

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Поки що зафіксовано 61 випадок захворювання на скарлатину серед дітей, зокрема один летальний через ускладнення.

Що таке скарлатина

Скарлатина - гостре інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, що спричиняє інтоксикацію, гнійне ураження мигдаликів ротоглотки та характерний висип.

При цьому щеплення від скарлатини немає, а отримати імунітет людина може лише перехворівши. Водночас специфічного лікування інфекції також немає.

Спалах скарлатини в Києві - останні новини

14 листопада 2023 року ЗМІ повідомили, що в Києві спалах скарлатини.

16 листопада в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що динаміка захворювання на скарлатину, яка наразі існує в Києві, не вказує на спалах.

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