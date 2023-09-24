Оскільки хемодектома дуже щільно прилягала до судин, у разі їхнього пошкодження могла виникнути масивна кровотеча.

У Львові медики успішно провели надскладну операцію. Вони виявили та видалили рідкісну пухлину на сонній артерії, яка могла вбити жінку будь-якої миті. Операцію провели спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова.

"Пацієнтка – 55-річна львів’янка, вихователька дитячого садочка. Якось у квітні жінка зауважила припухлість на шиї. Спочатку подумала, що це запалення лімфатичних вузлів. І до лікаря не звернулася, бо гадала, що саме мине. Але з часом припухлість збільшилась, а при ковтанні з’явився нестерпний біль. Ігнорувати недугу далі вже було неможливо і вихователька пішла на прийом до терапевта. Той скерував пацієнтку до щелепно-лицевих хірургів Лікарні Святого Пантелеймона", – йдеться у повідомленні.

Пацієнтці провели УЗД-діагностику і комп'ютерну томографію, за допомогою яких виявили у неї хемодектому. Як пояснили лікарі, це пухлина сонної артерії, яка проростає з каротидного синуса в області шиї і є здебільшого доброякісною.

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"Новоутворення рідкісне, зустрічається у 1-2 людей зі 100 тисяч і вкрай небезпечне – з огляду на розташування. Пухлина може розірватися та вбити людину. У нашої пацієнтки на момент звернення хемодектома була вже чималого розміру – 4 на 5 см, тож будь-якої миті могла призвести до смерті жінки. Єдиний спосіб її врятувати – це якнайскоріше видалити новоутвір. Втручання провели наші щелепно-лицеві хірурги. Вони видалили пухлину з бокової поверхні шиї", – розповіли медики.

Зазначається, що оскільки хемодектома дуже щільно прилягала до судин і у разі їхнього пошкодження могла виникнути масивна кровотеча, операція була складною. Проте попри складність і великі ризики, операційне втручання минуло успішно.

Уже на третій день після операції жінку виписали з лікарні. Пухлину відправили на дослідження, яке підтверлило, що утворення було доброякісним. Нині на пацієнтку чекає реабілітація та спостереження у лікаря, аби уникнути рецидиву.

Інші унікальні операції в Україні

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