Раніше було проведено 250 випробувань, які не виявили шляхів лікування цієї складної пухлини, саме тому результати нового дослідження є справжнім проривом.

У США вчені вперше виявили, як одні ліки можуть поліпшити виживання при пухлинах головного мозку у молоді та дітей.

Як пише видання Newsweek, пухлина, відома як дифузна серединна гліома, є особливо агресивною формою раку, яка зазвичай зустрічається у молоді чи дітей. Коли цей рак також має мутацію H3K27M, лікування стає ще складнішим. Середнє виживання людини з цим типом пухлини становить від 11 до 15 місяців. Вчені тестували препарат на 71 пацієнті з дифузними гліомами з мутацією H3K27M. Всі учасники приймали препарат ONC201. Дослідники виявили, що третина з них прожила більше двох років. Середнє виживання серед усіх пацієнтів становило 22 місяці.

В даний час цей тип раку лікується радіацією, але це не простий метод, оскільки пухлина знаходиться в критичному відділі мозку. Але зараз дослідники виявили, що препарат під назвою ONC201 майже вдвічі збільшив тривалість життя пацієнтів з пухлиною порівняно з тими, хто не приймав препарат.

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ONC201 - це експериментальний препарат, який вибірково вбиває ракові клітини. Вчені знали про ефективність препарату в боротьбі з цим видом раку, але нове дослідження показало, наскільки він збільшує тривалість життя. Це означає, що препарат може бути ефективним методом лікування цього поки що невиліковного раку.

"Цю пухлину так важко лікувати, і так багато методів лікування не спрацювало, що планка для будь-якого терапевтичного успіху стала низькою", - прокоментував результати автор дослідження доктор Карл Кошманн.

Вчений зазначив, що раніше були проведені 250 клінічних випробувань, які не виявили шляхів лікування цієї складної пухлини, саме тому результати нового дослідження є справжнім проривом.

Хоча ці результати є обнадійливими, пухлина залишається "дуже смертоносною", сказав Кошманн і додав, що "майже подвоєного виживання недостатньо для сімей пацієнтів з цим діагнозом".

Але прорив може призвести до великих кроків на шляху до лікування в майбутньому. "У нас є платформа, на якій можна грунтуватися, і ми також зрозуміли, як і чому працює цей препарат", - оптимістично зазначив Кошманн.

Симптоми та лікування раку мозку

Вчені записали 39 інтерв'ю з дорослими людьми, у яких недавно був діагностований рак мозку, а також з їх рідними. Серед характерних симптомів виявлені слабка концентрація уваги, головний біль, зниження активності, зникнення інтересу до підтримки взаємин, роботи чи хобі.

Науковці вже давно шукають препарат для лікування одного з найважчих видів раку, проте поки безуспішно. Також вчені працюють над пошуком універсальних ліків від усіх видів раку.

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