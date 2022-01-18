Упродовж дня, 19 січня, всі охочі можуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара.

У Львові скасували загальноміське освячення води на площі Ринок через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Зважаючи на збільшення динаміки захворюваності на COVID-19, цього року у Львові не буде традиційного освячення води. Аби уникнути великого скупчення людей, отці проведуть чин освячення з самого ранку 19 січня. Відтак, упродовж дня охочі можуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що цьогоріч чин водосвяття, згідно з графіком, очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян.

У мерії додали, що з 11:00 і упродовж дня всі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води. Ввечері 18 січня на площі Ринок буде встановлено резервуар для води об’ємом 1500 літрів, а вранці 19 січня його наповнять водою.

За інформацією міськради, за минулу добу на Львівщині підтверджено 870 випадків COVID-19, з них львів’ян – 529.

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