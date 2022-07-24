У місті залишилося менш як 50% лікарів.

В окупованому Мелітополі медики відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм нав'язують загарбники. Лікарі продовжують працювати, але не приймають оплату у валюті РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з міста виїхала велика кількість лікарів. Медики, що залишилися, не можуть закрити всі потреби громадян у допомозі.

"Ситуація катастрофічна, понад 50% лікарів виїхали ще в перші місяці війни. Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми в змозі закрити тільки екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю. Ми розуміємо, під яким тиском перебувають наші лікарі, але вони відмовляються від отримання Російських рублів, які їм намагається нав'язати РФ. Цілими відділеннями наші лікарі працюють, але не беруть подачки", - сказав мер.

Він додав, що Мелітополь - центр госпітального округу, який обслуговував понад півмільйона населення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії фальшивими рублями.

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