Вночі жителів Мелітополя розбудили вибухи.

Під тимчасово окупованим Мелітополь вночі пролунали вибухи. "Хтось" пошкодив залізничне полотно.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Так, після півночі жителів Мелітополя і сусідніх населених пунктів прокинулися від гучних вибухів. Люди чули звуки сирен, а з боку аеродрому бачили дим.

"На ранок очевидці зробили фото одного з прильотів. Розбите залізничне полотно на станції в районі Новобогданівки Мелітопольського району. Не виключено, що спрацювали сили Спеціальних операцій (ССО) України. Чекаємо офіційних коментарів Генштабу", - повідомляє видання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Миколаєві прогриміли сильні вибухи, потім окупанти отримали потужну відповідь.

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