Головний санлікар зазначив, що маска захищатиме людей навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Носіння захисних масок в Україні до кінця поточного року навряд чи скасують.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

Він зазначив, що медичні маски захищають людей і від звичайних респіраторних інфекцій.

"Мені здається, що цього не станеться. Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій - грипу та всього іншого", - сказав Кузін.

Він також не впевнений, що впродовж 2022 року світові вдасться досягнути мети з вакцинації 70% дорослого населення й розпрощатися з коронавірусом.

Разом із тим Кузін сумнівається, що маски залишаться з нами назавжди. Утім, їхнє використання може залишитися у вигляді рекомендації.

"Ні, я так не думаю. Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов'язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де [ще до пандемії] носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій. Тому я думаю, що така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання", - висловився Кузін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше низка країн Європи ухвалили рішення послабити карантинні обмеження. Зокрема, Чехія, Швеція та Італія. Так, в Італії з 10 лютого скасують вимогу носити маску на вулиці. Обов'язковим залишиться носіння масок в громадському транспорті і в приміщеннях.

Також, з 1 лютого в Данії скасовані всі наявні в країні обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема, носіння захисних масок і обов'язок демонструвати сертифікат про вакцинацію (так званий "паспорт здоров'я") для відвідування певних установ і заходів. Це перша країна Європи, яка скасувала обмеження.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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