ПТСР розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події.

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) пояснили, що таке ПТСР і чи всі ним хворіють.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

У міністерстві зазначили, що ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. "Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією", - пояснили у МОЗ.

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ПТСР розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події. Про наявність ПТСР можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:

Симптоми повторного переживання:

- інтрузії – проживання травматичної події знову і знову;

- флешбеки – повторні спогади з відчуттям перебування всередині події,

- нічні жахи.

Уникання нагадування, спогадів та думок про травму.

Неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення.

Гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

Як війна впливає на українців

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я.

Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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