Його відкривають МОЗ України та Польщі спільно з представниками Європейської комісії.

У польському Жешуві з'явиться медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до Європи. Він почне функціонувати 1 вересня.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Медичний хаб відкривають МОЗ України та Польщі спільно з представниками Європейської комісії.

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Це спеціальне приміщення з потрібними умовами та персоналом, розташоване поблизу аеропорту. Пацієнти з України зможуть перепочити або переночувати під час евакуації в разі непередбачуваних обставин.

"Ми маємо гарантувати безпеку громадянам у разі виникнення непередбачуваних обставин, таких як, наприклад, затримка чи скасування рейсу, або ж у разі необхідності транспортувати групами велику кількість пацієнтів. Саме тому, завдяки співпраці МОЗ з Єврокомісією та Міністерством охорони здоров’я Польщі, було прийнято рішення створити медичний хаб з усіма необхідними умовами та медичними працівниками, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом", - прокоментував очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський заявив, що Україна вивчає європейський досвід побудови лікарень модульного типу, виготовлених у заводських умовах.

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