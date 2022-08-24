Ноутбук надається для того, щоб діти мали можливість навчатися.

Кожна багатодітна родина в евакуації отримає ноутбук для навчання дітей.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час інформаційного телемарафону.

"Ми вирішили, як міністерство, знайти можливість кожній багатодітній сім’ї, яка переїде, дати ноутбук, щоб діти могли навчатися. Нам треба, щоб діти навчалися, розвивалися. Кожна багатодітна родина отримає ноутбук", - розповіла вона.

Також, віце-прем’єр додала, що при евакуації держава забезпечує безкоштовне транспортування, надає житло, харчування і медичний догляд.

"Плюс, ми виплачуємо одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг, оформляємо довідку ВПО… А також, на пероні по прибуттю, виплачуємо відразу 2200 грн або, в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю то 3000. Перша одноразова виплата завжди є", - підкреслила Верещук.

Вона відмітила, що на окупованій території Донеччини і Луганщини близько 52 тисяч дітей і загалом 350 тисяч населення.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.

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