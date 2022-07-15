Безліч військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних росіянами, описані в другому звіті ОБСЄ.

У другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі - дітей.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, другий звіт ОБСЄ, що охоплює період 1 квітня по 25 червня, "було болісно читати". Він навів уривки зі звіту, які підтверджують, що російські військові вдавалися до сексуального насильства в містах України.

"Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія послалася на "безліч" повідомлень про зґвалтування і сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток з боку російських збройних сил. У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і, нарешті, застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Денісової про те, що 25 дівчаток у віці від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі і піддалися груповому зґвалтуванню російськими військами, внаслідок чого дев'ять з них завагітніли. У звіті також йдеться, що однорічний хлопчик піддався сексуальному насильству, а 78-річна жінка була зґвалтована російськими військовослужбовцями", - говорить Карпентер.

Місія відвідала Бучу та Ірпінь у Київській області. Учасники місії стверджують, що події в цих містах є "показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права" і "являють собою військові злочини". Також у доповіді підтверджують, що російські війська скоювали злочини проти людяності, каже Карпентер.

Посол США при ОБСЄ наголосив, що "апологети режиму, який творить ці жахи", хочуть, щоб весь світ повірив, що Україна скоює ці злочини.

"Але на нашому боці факти, і не просто факти, а докази", - додав він.

Карпентер наголосив, що експерти, посилаючись на фото і відеодокази, стверджують, що "російські сили здійснювали цілеспрямовані, організовані вбивства мирних жителів в Бучі", жертв "часто знаходили застреленими зі зв'язаними за спиною руками".

На засіданні Постійної ради у Відні він процитував уривок з доповіді про імпровізовані камери тортур, створені росіянами в цьому населеному пункті, де людей катували і вбивали: "У літньому таборі в Бучі виявлено низку камер тортур, розділених бетонними стінами. Була кімната, яка, мабуть, використовувалася для страт, з кульовими отворами в стінах. У наступній кімнаті було два стільці, порожній глечик і дерев'яна дошка. Росіяни принесли дві металеві пружини і притулили їх до стіни в інший. Картини навели українських слідчих на думку, що ув'язнених тут катували: прив'язували до пружинок і допитували; прив'язували до дошки і топили. У цій камері були виявлені п'ятеро мертвих чоловіків, одягнених в цивільне. Вони були покриті опіками, синцями і рваними ранами. Також в селі Забуччя Бучинського району в підвалі виявлено 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей: у деяких відрізані вуха".

Карпентер також навів дані зі звіту, які описують масові вбивства дітей російськими загарбниками.

"Дітей, звичайно ж, також вбивали. ... Згідно зі звітом, "тільки в Бучі, за даними місцевої влади, 31 дитина у віці до 18 років убита і 19 поранені". У доповіді ... наводиться заява головного прокурора про те, що "всі діти були вбиті або поранені навмисно, російські військовослужбовці навмисне стріляли по автомобілях, що евакуювалися, на яких були прив'язані таблички "ДІТИ" і біла тканина, навмисне стріляли по домівках мирних жителів". Деякі діти були свідками страт своїх батьків, родичів і друзів", - сказав він.

Посол США при ОБСЄ, резюмуючи, запевнив, що США "докладуть всіх зусиль для підтримки всіх зусиль щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших злодіяннях".

Нагадаємо, також місія експертів ОБСЄ підтвердила використання російськими військами запальних і касетних боєприпасів, фосфорних бомб і термобаричної зброї в Україні.

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