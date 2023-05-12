До рук журналістів потрапив внутрішній документ ЄС для чиновників.

Загальні втрати ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять близько 13 тисяч осіб убитими. Про це пише європейське інформагентство EURACTIV.

Видання стверджує, що до їхніх рук потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного "на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоків розвідданих". У ньому говориться, що "втрати Збройних сил України складають 13 000 чоловік убитими в ході бойових дій і додатково 35 000 поранених в бою".

Чи маються на увазі в даному випадку під "Збройними силами України" тільки власне ЗСУ, або ж мова про всі Сили оборони України (тобто разом з Нацгвардією, прикордонною службою та іншими) - не зрозуміло.

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У цьому ж документі наголошується, що США оцінюють втрати Києва в 17 500 чоловік убитими в боях, а в цілому – від 124 000 до 131 000 чоловік з урахуванням важко поранених, зниклих безвісти і вибулих з інших причин. Причому тут же стверджується, що реальний рівень українських втрат нижчий від такої оцінки США.

Російські втрати в документі оцінюються в 185 000 убитими і 555 000 пораненими. Зазначається, що це дані, надані українською стороною.

Тут же наводяться дані, складені американцями (від 189 500 до 223 000 чоловік, у тому числі 43 000 чоловік убитими в бою) і британською розвідкою (близько 200 000 убитих і поранених російських солдатів).

"Це показує, що поранені росіяни, швидше за все, не добираються від лінії фронту [до госпіталю], тоді як протоколи евакуації, порятунку і управління пораненими здаються набагато більш ефективними на українській стороні", — пояснив виданню військовий експерт Ромен Мількарек.

Втрати України та Росії у війні - що відомо

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 12 травня, Росія втратила в Україні вже більше 197 тисяч людей убитими. Росія востаннє озвучувала свої втрати ще у вересні. Тоді була названа цифра - без лишку 6 тисяч чоловік убитими.

Дані щодо своїх втрат Україна намагається не озвучувати. Востаннє офіційно цифри озвучував радник голови ОП Михайло Подоляк 1 грудня минулого року. Тоді він бойові втрати України охарактеризував як "від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих".

У середині квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загальна кількість загиблих українських солдатів "менша, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині". Тобто менше 50 тисяч. Вже наступного дня йому довелося публічно вибачатися за таке формулювання.

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